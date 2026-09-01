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Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Uzun süredir verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer son dönemde özel hayatıyla gündemde. Ata Demirer genç sevgilisi Dilara Alemdar ile romantik karelerini peş peşe paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Ata Demirer, geçtiğimiz yıl temmuz ayından bu yana özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Zaman zaman sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen, bir kez daha romantik kareleriyle adından söz ettirdi.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı 1

Urla'da çekilen karelerini 'Bir yaz daha' notuyla yayınlayan Demirer'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı 2

Uyguladığı diyetle 30 kilo veren Ata Demirer zayıflama sırrını vermişti.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı 3

Ünlü isim; “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok” demişti.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı 4

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı 5

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Ata Demirer
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