Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Ata Demirer, geçtiğimiz yıl temmuz ayından bu yana özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Zaman zaman sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen, bir kez daha romantik kareleriyle adından söz ettirdi.

Urla'da çekilen karelerini 'Bir yaz daha' notuyla yayınlayan Demirer'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uyguladığı diyetle 30 kilo veren Ata Demirer zayıflama sırrını vermişti.

Ünlü isim; “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok” demişti.