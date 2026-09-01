MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aleyna Tilki yine isyan etti: ''Artık hiç konserim olmayacak''

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla müzik sektöründeki sorunlara yine isyan etti. Genç şarkıcı Tilki, 2026 yılı boyunca Türkiye’de yalnızca bir konser verdiğini ve bu konserin organizasyonunu da kendisinin üstlendiğini dile getirdi.

Aleyna Tilki yine isyan etti: ''Artık hiç konserim olmayacak''
Öznur Yaslı İkier

Müzik dünyasında uzun süredir engellendiğini ve sahnelere çıkmasının önüne geçildiğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamayla sektördeki baskı ve engellemelere yeniden dikkat çekti.

Tilki, 2026 yılı boyunca Türkiye’de yalnızca bir konser verdiğini ve bu konserin organizasyonunu da kendisinin üstlendiğini belirtti. İkinci konserini ise yakında Ankara’da gerçekleştireceğini duyurdu.

Aleyna Tilki yine isyan etti: Artık hiç konserim olmayacak 1

Tilki, sosyal medya paylaşımında müzik sektörüne ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

'ARTIK GALİBA HİÇ KONSERİM OLMAYACAK'
"Bu yıl Türkiye’de sadece 1 tane konser yaptım o da kendi organizasyonunu üstlendiğim konserdi. Koca bir yıl… 2.sini de yakında Ankara’da yapacağım. Ben size müzik dünyasının yaşadığı ve sanatçılara yaşatılan desturları yıllar önceden anlatmaya başladım. Sizinle büyüdüm hikayemi en iyi siz biliyorsunuz. Tekelleşme ve daha birçok şey öyle bi noktaya geldi ki kendi organizasyonumu yapmadığım müddetçe artık galiba hiç konserim olmayacak.

Kendi organizasyonum için de istediğim konser mekanlarını,bazı şehirlerdeki stadyumları vermekten çekinenler de oldu. Ben bu yıl yaptığım tek konserde en az 1000 kişinin ekmek yediğini gördüm. Sadece kendim sahnede olmak için değil bu sektörden evine ekmek götüren birsürü insan adına konuşuyorum. Ben bukadar büyük bi şöhretle yılda bir konser yapıyorsam müzik okuyan, amatör takılan büyük yetenekleri olan halktaki sanatçı insanlar nasıl yaşıyor? Bu soruyu yıllardır soruyorum. Çok uzun zamandır her şey göz önündeydi .Şimdi sessizce çok sevdiğimiz çoğu şey de gittikce azalıyor farkındaysanız. Üzülmek için geç kalınan çok şey oldu. Ama inanıyorum ki müzik ve umut her şeyi daima yenebilecek. Yakında görüşürüz."

Aleyna Tilki yine isyan etti: Artık hiç konserim olmayacak 2

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gönül Dağı’nı bırakır bırakmaz o diziyle anlaştıGönül Dağı’nı bırakır bırakmaz o diziyle anlaştı
Aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı Aşka geldi! Genç sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.