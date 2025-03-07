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  4. Önce ertelendi sonra iptal edildi! Merak edilen Çiçekler Açar dizisi maliyetlere dayanamadı

Önce ertelendi sonra iptal edildi! Merak edilen Çiçekler Açar dizisi maliyetlere dayanamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 07:51
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Artan maliyetler dizi sektörünü fena vurdu. Diziler tek tek final yaparken bazı diziler ise daha başlamadan bitiyor. Çiçekler Açar dizisi için de karar verildi.

Önce ertelendi sonra iptal edildi! Merak edilen Çiçekler Açar dizisi maliyetlere dayanamadı

"Çiçekler Açar" dizisi, 2025 sezonunun en heyecanla beklenen yapımlarından biriydi. Kanalların reklam bütçelerindeki daralma nedeniyle önce ertelenen yapım daha başlamadan bitti.

Kızıl Goncalar'ın yazarı Şükrü Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı ve Gold Film'in imza attığı bu projede, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer yer alacaktı.

İlk adı "Şapkacı Kadınlar" olan dizi, hem tarihsel ögeler hem de bütçeli yapım olmasıyla büyük bir ilgi uyandırmıştı.

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Ancak, artan dizi maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle, dizinin çekimlerine Eylül ayında başlanması beklenirken, projenin kaderi değişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film'in patronu Faruk Turgut yeni sezon için hazırladığı dev bütçeli dönem dizisi “Çiçekler Açar”ı televizyona çekmekten vazgeçti. “Çiçekler Açar” dizisi dijital için yeniden tasarlanacak.

ÇİÇEKLER AÇAR KONUSU

1925 yılıyla açılan “Çiçekler Açar”da Ayşe adlı bir köylü kadınının Şapka Devrimi’yle beraber kaderine meydan okuyup bir moda ikonuna dönüşmesinin hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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