Önce ertelendi sonra iptal edildi! Merak edilen Çiçekler Açar dizisi maliyetlere dayanamadı

"Çiçekler Açar" dizisi, 2025 sezonunun en heyecanla beklenen yapımlarından biriydi. Kanalların reklam bütçelerindeki daralma nedeniyle önce ertelenen yapım daha başlamadan bitti.

Kızıl Goncalar'ın yazarı Şükrü Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı ve Gold Film'in imza attığı bu projede, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer yer alacaktı.

İlk adı "Şapkacı Kadınlar" olan dizi, hem tarihsel ögeler hem de bütçeli yapım olmasıyla büyük bir ilgi uyandırmıştı.

Ancak, artan dizi maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle, dizinin çekimlerine Eylül ayında başlanması beklenirken, projenin kaderi değişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film'in patronu Faruk Turgut yeni sezon için hazırladığı dev bütçeli dönem dizisi “Çiçekler Açar”ı televizyona çekmekten vazgeçti. “Çiçekler Açar” dizisi dijital için yeniden tasarlanacak.

ÇİÇEKLER AÇAR KONUSU

1925 yılıyla açılan “Çiçekler Açar”da Ayşe adlı bir köylü kadınının Şapka Devrimi’yle beraber kaderine meydan okuyup bir moda ikonuna dönüşmesinin hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyordu.