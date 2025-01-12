Oryantal Didem'den taciz itirafı! O ünlü kadın şarkıcının ismini açık açık söyledi! 'Beni öpmeye çalıştı'

İbo Show'un unutulmaz oryantallerinden Didem Kınalı, zaman zaman çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde de Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu.

İTİRAFI GÜNDEM OLDU!

Esra Ezmeci'nin programında ise ilginç açıklamalar yaptı. "Hiç tacize uğradınız mı?" sorusuna yanıt veren Oryantal Didem Kınalı, Madonna'nın kendisini taciz ettiğini söyledi.

"Genellikle kadınlar tarafından tacize uğradım. Madonna'dan bile tacize uğradım. Madonna dudağımdan öpmeye çalıştı beni. Doğum gününde çıkmıştım dans etmeye ben böyle kafamı çevirdim. O biraz zorladı. Tekrar olmayınca çekildi. Para attı 1 dolar cimri Madonna." dedi.