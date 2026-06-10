Osimhen'in özel aşçısı Olabiyi Lawal, MasterChef'te! Mehmet Şef hemen sarıldı

MasterChef Türkiye 2026 için geri sayım resmen başladı. MasterChef 2026 için paylaşılan ilk fragman, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu programda dikkat çeken bir yarışmacı yer aldı.

MasterChef'in elemelerine katılan yarışmacılardan birinin Osimhen'in özel aşçısı Olabiyi Lawal olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Şef, Olabiyi Lawal'ın Osimhen'in aşçısı olduğunu öğrenince büyük heyecan yaşadı ve koltuğundan fırlayarak yarışmacıya sarıldı. Mehmet Şef "Osimhen'in yemeklerini sen mi yapıyorsun? Sarıl bana" diyerek yarışmacıya sevgi gösterdi.

MASTERCHEF 2026 NE ZAMAN?

MasterChef 2026 için sayılı günler kaldı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla yarışmanın ne zaman başlayacağını açıkladı.

Ilıcalı'nın paylaştığı fragmanda yarışmanın 13 Haziran Cumartesi günü başlayacağı öğrenildi.