Cemre Baysel bikinili pozlarıyla gündemde! Beğeni butonu çöktü

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan ünlü isim deniz, kum ve güneşin keyfini sürüyor.

Bikinili pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Cemre Baysel tatil kareleriyle beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Cemre Baysel'in fiziğini sergilediği karelere; 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzelsin', 'bu nasıl bir güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, oyunculuk kariyerine 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Yeşil Deniz' dizisindeki Gonca rolüyle adım atmıştır. İzmir doğumlu oyuncu, lise eğitimini Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünde tamamlamış ve ardından Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur.

Kariyeri boyunca 'Baht Oyunu' ve 'Senden Daha Güzel' gibi popüler dizilerde başrol üstlenerek büyük bir çıkış yakalayan Baysel, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülünün de sahibi olmuştur.