Oyuncular merak ediliyor: Eşref Tek'te Görkem Sevindik'in partneri belli oldu

TimBi imzalı dijital dizi Eşref Tek dizisi için heyecan dorukta. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği, Ethem Özışık’ın yazdığı dizide Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik edecek başrol kadın oyuncu Aybüke Pusat oldu.

Kıbrıs'ta çekimleri başlayan dizide Görkem Sevindik'e eşlik edecek kadın oyuncu da belli oldu.

Son olarak “Doğanın Kanunu” dizisinde Vera’ya hayat veren Kübra Balcan “Eşref Tek”le anlaştı. Balcan “Aysel”e hayat verecek ve Kadir’in (Görkem Sevindik) partneri olarak seyirci karşısına çıkacak.

Eşref Tek kadrosuna ayrıca; Mazlum Çimen, Simge Yurdatapan da dahil oldu. Sosyal medyada "Şampiyonlar ligi gibi kadro" yorumları yapılırken Eşref Rüya fanları ise "Eskisi gibi olmayacak" yorumlarında bulundu.

EŞREF TEK NE ZAMAN YAYINDA?

Eşref Tek'in yayın tarihi de merak ediliyordu. Henüz net tarih verilmese de dizi için ay konusunda karar verildi. Eşref Tek Aralık 2026'da Prime Video’da yayınlanmaya başlayacak.