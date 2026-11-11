Diyete ve spor döndü: Buse Terim'e 4 kilo verdiren kahvaltı tabağı...

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla form tutma sürecine dair detayları takipçileriyle paylaştı. Sağlıklı yaşam ve beslenme düzeniyle dikkat çeken Terim, uyguladığı program sayesinde kısa sürede 4 kilo verdiğini duyurdu.

Instagram hesabında kahvaltı öğününü yayınlayan fenomen, tabağının üzerine şu notu düştü: "Sağlıklı beslenmeye, spora, iyi protein almaya devam. -4 kg"

Buse Terim’in paylaştığı zengin ve dengeli kahvaltı tabağında öne çıkan detaylar:

Yüksek Kaliteli Protein: Pul biber ile lezzetlendirilmiş haşlanmış yumurtalar ve dilimlenmiş hindi füme.

Sağlıklı Yağlar ve Yeşillikler: Çörek otu serpiştirilmiş avokado dilimleri, taze salatalık, çeri domates, maydanoz ve peynir çeşitleri.

Dengeli Tatlı Dokunuş: Meyve ve fıstık/fındık ezmesi eşliğinde hazırlanmış sağlıklı mini ekmek dilimi ile reçel/marmelat kasesi.

Yeşil Detoks: Tabağın yanında eşlik eden yeşil sebze/detoks içeceği.

Sağlıklı beslenme ile düzenli antrenmanı birleştiren Buse Terim'in bu paylaşımı, fit kalmak ve kilo vermek isteyen sosyal medya takipçileri için ilham kaynağı oldu.

7 AYDA 25 KİLO VERMİŞTİ

Geçmişte uyguladığı aralıklı oruç yöntemiyle 7 ayda 25 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Buse Terim, formunu korumak ve sağlıklı kalmak için diyete kaldığı yerden devam etme kararı aldı.