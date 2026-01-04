Oyunculuğu bıraktı! Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor

1998 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen ve daha sonra oyunculuk ile kariyerine devam eden Zeynep Tokuş hafızalara Deli Yürek ile kazındı.

Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Deli Yürek dizisindeki Zeynep karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tokuş uzun zaman önce oyunculuğa ara verdi.

Oyunculuğa ara verdikten sonra kendini yogaya adayan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor ve sosyal medyada da yoga temalı içerikler paylaşıyor. Özellikle zorlu pozlardaki ustalığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not alan Zeynep Tokuş'un yaşı da duyanları şaşırtıyor.

49 yaşındaki ünlü isim yeni yılda da iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Zeynep Tokuş'a "Bu ne güzellik", "Şov yapıyorsun", "Kadın yıllara kafa atmış" yorumları geldi.

3 ÇOCUĞU VAR

2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş’un Ali, Alp ve Ayşe adlarında üç çocuğu var.