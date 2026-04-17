Ozan Akbaba Çırak dizisinden vazgeçmedi! Uzak Şehir arasında sette

“Uzak Şehir” dizisinin Cihan Albora’sı Ozan Akbaba’nın bu yaz çekeceği proje şimdiden belli oldu. Başarılı aktörün Birol Tezcan’la beraber yazdığı, Ozan Uzunoğlu’nun yönettiği TRT tabii’de yayınlanan “Çırak” dizisinin ikinci sezonunun çekilmesi gündemde…

YAZ SONUNDA TAMAMLANACAK

İlk sezonu 27 Kasım 2024’te seyirciyle buluşan dizide Akbaba, Damla Sönmez’le başrolü paylaşmıştı. Ozan Akbaba SO Medya imzalı dizinin ikinci sezonunu Birol Tezcan’la beraber yazmaya başladı.

Her şey yolunda giderse 10 bölümlük dizinin çekimlerinin Uzak Şehir’ın 3. Sezon çekimleri başlayacağı için ağustos sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.