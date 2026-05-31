Hayal Köseoğlu, Ozan Güven'e sert çıktı: İftar yemeklerinde...

Ozan Güven Kadıköy'de arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile otururken tepki gördü. Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddeti hatırlatan kadınlar “Failler dışarı” sloganları atarak oyuncuya tepki gösterdi.

Tepkiye rağmen bir süre masada oturmaya devam eden ünlü isim, daha sonra mekanı terk etmek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca X'te Ozan Güven'i destekleyenler ve eleştirenler ikiye bölündü.

"TERAPİYE YÖNLENDİRİN"

Oyuncu Hayal Köseoğlu da yaşananlara sessiz kalmadı ve Ozan Güven'i ve onu destekleyenleri şöyle eleştirdi:

"Erkeklerin itibarları 'bir hataya' indirgenmemeli diyen insanlara küçük bir hatırlatma: 'bir hata' diye adlandırdığınız kontrolsüz şiddet dürtüsü her sene 300-400 arası kadının ölümüne sebep oluyor. Dürtü kontrolü olmayan ve inşa edemeyen, kendini iftar yemekleriyle aklamaya çalışan, pişmanlık, gelişim ve değişim emaresi göstermeyen insanlar da bir zahmet azıcık bedel ödesinler. Arkadaşınıza arka çıkmak istiyorsanız bu davranışları savunmak yerine terapiye yönlendirin çünkü öz farkındalığı var gibi durmuyor."