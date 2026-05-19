Özge Törer “Eve Giden Yol” dizisinin Yasemin’i oldu

Merakla beklenen “Eve Giden Yol” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Onur Saylak’ın yöneteceği Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği dizide feci bir trafik kazası ve sonrasında yaşanan gizemli olaylar anlatılacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevgi Yılmaz’ın yazdığı dizinin kadrosuna Özge Törer katıldı.
Başarılı oyuncu merakla beklenen dizide kazazedelerden “Yasemin” rolüne hayat verecek. Dizide kazazedelerin kendilerini terk edilmiş bir köyde bulmasıyla yaşanan olaylar anlatılacak.
Dizide Aras Bulut İynemli “Kemal Mezinniler”, Nilperi Şahinkaya “Şebnem”, Halil Babür “Erdil”, Alper Çankaya “Şahin” ve Sennur Nogaylar “Nilgün” rollerine hayat verecek.
