Özgü Namal üzen haberi verdi: Kıskanmak finali ne zaman?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Kıskanmak dizisi, son bölümde yaşanan dikkat çekici zaman atlamasıyla izleyicinin gündemine oturdu. Hikâyedeki bu ani değişim sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin reytinglerindeki dalgalanma da “Kıskanmak final mi yapacak?” sorusunu beraberinde getirdi. Peki Kıskanmak dizisi için final iddiaları doğru mu? İşte merak edilen tüm detaylar…

Dizinin başrol oyuncularından Özgü Namal Kıskanmak dizisine dair kötü haberi katıldığı galada verdi.

Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal açıklamasında "Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum" dedi.

KISKANMAK'TA NE OLDU?

Öte yandan Kıskanmak dizisinde bir yıllık zaman atlaması yaşanmıştı. Mükerrem’in ansızın ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst etmişti. Yaşanan zaman atlaması seyirciyi mutlu etmezken reytinglerdeki dalgalanmada son dönemde dikkat çekiyordu.