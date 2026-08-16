Özlem Gültekin’in ailesi ve Erhan Çelik’in avukatlarından ortak açıklama!

Haber spikeri Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Özlem Gültekin'nin ölümü günlerdir konuşuluyor. İzmir'de toprağa verilen Gültekin'in ölümü sonrası soruşturma da açıldı.

ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Özlem Gültekin'in ölüm nedeni araştırılırken özel hayatı da gündeme geldi. Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olan Gültekin'in geçmişte şiddet gördüğü iddialar konuşuluyordu. Özlem Gültekin’in ailesi ve Erhan Çelik’in avukatlarından ortak bir açıklama geldi.

Avukatlar Ahmet Avşar ve Işıl ay Karataş Tunca üzerinden yapılan açıklamada "Her şeyden önce bilinmelidir ki Özlem Gültekin Çelik’in ile Erhan Çelik, anlaşmalı boşanma konusunda mutabakatın son aşamasındalardı. Henüz altı yaşında annesini kaybetmiş masum bir çocuk ve onun korunması gereken geleceği tamamen göz ardı edilerek yapılan haber ve yorumların giderek daha çirkin ve kabul edilemez bir hâl aldığını görüyoruz" denildi.

İLAÇ İDDİASI YALANLANDI

Yapılan açıklamanın devamı şöyle:



"Özellikle, taraflar arasında geçmişte yaşanan başkaca ihtilaflara ilişkin birtakım görüntü ve içeriklerin, bugün yaşadığımız acı olayla ilişkilendirilerek yeniden servis edilmesini ve “şüpheli ölüm” ifadesi üzerinden hiçbir somut olguya dayanmaksızın evladımızın babasının hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. Aynı şekilde asla gerçeği yansıtmayan birtakım ilaçlar bulunduğu gibi iddiaları reddediyoruz.

Henüz hiçbir somut olguya dayanmaksızın yapılan bu yayınlar yalnızca yaşayanlara zarar vermemekte; canımızdan bir parça olan Özlem’imizin hatırasına ve manevi şahsiyetine de açıkça saygısızlık teşkil etmektedir. Bir ölüm olayının adli makamlarca incelenmesi, tek başına ölümün altında suç teşkil eden veya olağan dışı bir durum bulunduğu anlamına gelmez. Buna rağmen adli inceleme sürecini farklı anlamlara çekerek kamuoyunda şüphe ve suçluluk algısı yaratmaya çalışan, hiçbir somut bilgiye dayanmaksızın haber ve yorum yapan kişileri bir kez daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Özellikle altı yaşındaki bir çocuğun annesini kaybettiği böylesine ağır bir dönemde, çocuğun babasını hiçbir hukuki ve maddi dayanak olmaksızın hedef hâline getirecek yayınların yaratabileceği telafisi güç sonuçların herkes tarafından gözetilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu kapsamda, her iki ailenin avukatlarının söz konusu yayın ve yorumlara ilişkin gerekli hukuki girişimleri birlikte başlattığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Ortak acımız üzerinden spekülasyon üretilmesine, kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesine ve altı yaşındaki bir çocuğun geleceğinin reyting veya etkileşim uğruna hiçe sayılmasına artık son verilmesini istiyoruz. Kanunlardan ve hukuki yaptırımlardan önce, insanlık ve vicdan adına acımızı yaşamamıza izin verilmesini bekliyoruz."