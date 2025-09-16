MAGAZİN

'Paraları sayarken mutlu...' sözleri sonrası gözaltına alınmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem hakkında karar verildi

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle büyük tartışmalara yol açtı. Dizide gösterilen aile içi yasak ilişki nedeniyle RTÜK harekete geçti ve diziye işlem uygulanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından dizinin senaryo ekibinden Merve Yöntem gözaltına alındı.

Öznur Yaslı İkier

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Son bölümde Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak aşkının ortaya çıkması izleyicilerden büyük tepki aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul’a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Şahin, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu.

Paraları sayarken mutlu... sözleri sonrası gözaltına alınmıştı! Kızılcık Şerbeti nin senaristi Merve Göntem hakkında karar verildi 1

Yaşananların ardından yapım şirketi de açıklama yaparak "Hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ya da aşağılama söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz" dedi.

Tüm bu yaşananların ardından dizinin senaryo ekibinden Merve Göntem'in yıllar önce yazarı olduğu 'Çıplak' (2021) dizisindeki bir karakterden bahsederken söyledikleri sözler sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Merve Göntem, senaryosunu yazdığı Çıplak dizisinin başrolündeki "Eylül" karakterinden bahsederken; "Yaşadığı mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için bir takım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine" ifadelerini kullanmıştı.

Paraları sayarken mutlu... sözleri sonrası gözaltına alınmıştı! Kızılcık Şerbeti nin senaristi Merve Göntem hakkında karar verildi 2

Merve Göntem sosyal medyadaki yorumlar sonrası akşam saatlerinde evinden alınıp Vatan Emniyet'e götürülerek gözaltına alındı.

KARAR VERİLDİ

Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle serbest bırakıldı.

Kızılcık Şerbeti
