MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Paris Moda Haftası’nda parlayan yıldız: Afra Saraçoğlu! Sade tarzıyla tam not aldı

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası’nda resmen parladı. Beyaz sade elbisesiyle dikkat çeken güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Paris Moda Haftası’nda parlayan yıldız: Afra Saraçoğlu! Sade tarzıyla tam not aldı
Kubra Akalın

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

ATV’de yayınlanacak olan “A.B.İ' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmaya hazırlanan oyuncu Paris Moda Haftası’na katıldı.

Paris Moda Haftası’nda parlayan yıldız: Afra Saraçoğlu! Sade tarzıyla tam not aldı 1

Dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak defileye katılan Afra Saraçoğlu, kırmızı halıda bu kez bembeyaz bir elbiseyle boy gösterdi.

Sosyal medyada güzel oyuncunun sade ama göz kamaştıran tarzına beğeni yağdı.

Paris Moda Haftası’nda parlayan yıldız: Afra Saraçoğlu! Sade tarzıyla tam not aldı 2

Sosyal medyada "Tek kelimeyle bayıldım", "Kraliçe çok güzelsin", "Gecenin en güzeli" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğlu 11. kattan düşerek ölmüştü! İzzet Altınmeşe'nin son hali ortaya çıktıOğlu 11. kattan düşerek ölmüştü! İzzet Altınmeşe'nin son hali ortaya çıktı
Aynadaki Yabancı oyuncuları kimler? Çekimler nerede yapılıyorAynadaki Yabancı oyuncuları kimler? Çekimler nerede yapılıyor

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.