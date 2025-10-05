Paris Moda Haftası’nda parlayan yıldız: Afra Saraçoğlu! Sade tarzıyla tam not aldı

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

ATV’de yayınlanacak olan “A.B.İ' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmaya hazırlanan oyuncu Paris Moda Haftası’na katıldı.

Dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak defileye katılan Afra Saraçoğlu, kırmızı halıda bu kez bembeyaz bir elbiseyle boy gösterdi.

Sosyal medyada güzel oyuncunun sade ama göz kamaştıran tarzına beğeni yağdı.

Sosyal medyada "Tek kelimeyle bayıldım", "Kraliçe çok güzelsin", "Gecenin en güzeli" yorumları yapıldı.