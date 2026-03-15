Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor mu? "Biz hayat arkadaşıyız" deyip...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın evliliklerinde sorun yaşadığı iddia edildi. 2014 yılında nikâh masasına oturan çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunuyor.

Ortaya atılan iddialara göre, iki çocuk sahibi çift fikir ayrılıkları nedeniyle evlerini ayırdı. Bedri Güntay’ın ayrı bir eve taşındığı öne sürülürken, çiftin çocuklarını düşünerek süreci daha sakin ve dostane şekilde yürütmek istediği konuşuluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Pelin Karahan ise iddiaları temkinli bir dille değerlendirdi.

Oyuncu sorulara yanıt vermek istemezken ısrar üzerine “Ailevi meseleler hassas konular, bu yüzden süreci güzel götürmeye çalışıyoruz. Bir netlik olursa paylaşırız. Bedri çocuklarımın babası, bu süreçte elbette görüşüyoruz. Biz hayat arkadaşıyız” ifadelerini kullandı.