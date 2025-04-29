Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan'ı ilk kez paylaştı! Pozuna beğeni yağdı

İtalya'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım kısa süre önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Minik oğulları Fikret Hakan'a kavuşmanın sevincini yaşayan iki oyuncu gözlerden uzakta olmayı tercih etti.

"Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Biraz öyle duygular. Anne-babalar anlar. Yüksek heyecanlar. İsteyen herkese nasip olsun! Ben doğum anında da Pınar'ın yanındaydım, ikisi de sağlıklı" diyen Kaan Yıldırım da Pınar Deniz de çocuklarının adını dahi açıklamamıştı.

Ancak Pınar Deniz kural bozdu ve ilk pozlarını paylaştı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından oğulları Fikret Hakan'ın ilk fotoğraflarını paylaşınca kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kaan Yıldırım'ın eşinin paylaşımına kalp emojisi koydu.