Kızılcık Şerbeti 145. bölüm 4. fragman geldi! 'Bir döndü pir döndü'

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamı 145. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un geri döneceği 145. bölüm geçtiğimiz hafta son dakika yayın akışından çıkartılmış ve dizinin yeni bölümü ertelenmişti. İzleyicileri büyük bir hüsrana uğratan bu karar sonrası yeni bir fragman daha geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ 145. BÖLÜM 4. FRAGMAN İZLE!

“Ben onun babasıyım!” #KızılcıkŞerbeti’nin yeni fragmanı yayında. @ShowTV @GoldYapim https://t.co/2761svd7ED — Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) November 3, 2026

Dizinin yeni bölüm fragmanında; Nursema ve Asil’in yüzleşmesi ekrana geliyor. Asil aşkını itiraf ederken, Nursema’nın “Seninle ben olamayız. Bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin!” sözleriyle net duruşu dikkat çekiyor.

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Abdullah, Nursema’dan özür diliyor. Elif, Çimen ve Emir’in barıştığını müjdelerken bu haber Kıvılcım ve Salkım’ı karşı karşıya getiriyor.

Lider’in Ömer’in oteline yaptığı beklenmeyen ziyaret ile Londra’ya giden Hilal’in Ömer’e veda etmesi merak uyandırıyor. Tanıtımın finaline ise Başak ve Lider’in gözlerden uzak buluşmasına Fatih’in şahit olması damga vuruyor. Başak oğlunu Lider’den uzak tutmak isterken, Lider’in Cemo’nun babası olduğunu söylemesi yeni bölüme olan heyecanı zirveye taşıyor.

YORUM YAĞDI

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı seyircisinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Kızılcık, iyi ki geldin, bir döndün pir döndün', 'Nursema gelince dizinin fragmanları şenlendi', 'Kızılcık Şerbeti nihayet ilk sezon vibe'ı veriyor', 'Nursema'nın geri dönüşü çok iyi oldu' gibi yorumlar yapıldı.