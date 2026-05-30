Pinokyo korku filmine dönüştü! Yeni fragman sosyal medyayı ikiye böldü

Çocuk edebiyatının en ikonik karakterlerinden biri olan Pinokyo, bu kez korku filmi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Pinocchio: Unstrung” adlı yapımda ünlü kukla karakter, “gerçek bir çocuk” olma isteğini karanlık ve kanlı bir hikâyeyle gerçekleştirmeye çalışan ölümcül bir canavara dönüştürüldü. Yayınlanan ilk fragman ise korku severleri ikiye böldü.

Daha önce büyük ses getiren “Winnie the Pooh: Blood and Honey” filminin yaratıcı ekibinden gelen yeni yapımda Pinokyo, alışılmış masum görüntüsünden tamamen uzak bir şekilde yeniden tasarlandı. Fragmanda, Jiminy Cricket karakterinin Pinokyo’yu adeta bir katliam yapmaya yönlendirdiği sahneler dikkat çekti.

Klasik çocuk hikâyelerini korku türüne uyarlayan ITN ekibi tarafından hazırlanan film, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle Pinokyo’nun ürkütücü tasarımı ve kullanılan görsel efektler bazı izleyicilerden olumlu yorum aldı.

Bir kullanıcı fragmanın ardından, “Düşündüğümden daha iyi görünüyor. Efektleri ciddi anlamda geliştirmişler” yorumunu yaparken, başka bir izleyici ise “Bu karanlık masal filmi için beklenenden yüksek bütçeli bir iş gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Ancak yapım herkesi memnun etmedi. Bazı sinema severler ise aynı formülün sürekli tekrarlandığını savunarak projeyi eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Kamu malı olmuş masalları alıp kötü karaktere dönüştürüyorlar” ve “Sırada korku filmi versiyonu Aslan Kral mı var?” gibi ifadeler dikkat çekti.

“Pinocchio: Unstrung” filminin 24 Temmuz’da vizyona girmesi bekleniyor.