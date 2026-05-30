Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel yorumu! “Benim de sevgilim var”

Uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Çeşme’de bir plajda yeni sevgilisi Mertcan Tunca ile objektiflere yansımıştı.

Aralarındaki 13 yaş fark olan çiftin plajdaki romantik anları dikkat çekmişti. Çağla Şıkel'in o halleri eski eşi Emre Altuğ'a soruldu.

Yıllar önce yollarını ayırmalarına rağmen çocukları Kuzey ve Uzay için bağlarını hiçbir zaman koparmayan ve her zaman dost kalmayı başaran ikiliden Emre Altuğ sorulara şu yanıtı verdi:

"Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapmam, bence saçma olur zaten. Yani aradan seneler geçmiş, boşanmışız, çocuklarımız var, aramız çok iyi. Çok şükür. Ayrıca haberim de var, benim de sevgilim var. Dolayısıyla her sağlıklı insanın olması gerektiği gibi bir durum yani, anormal bir şey yok ortada."