Popstar Mehtap yıllar sonra açıkladı! Hastane masraflarını o rapçi ödemiş

Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Uzun süre ciddi sağlık sorunları yaşayan Popstar Mehtap yakın dostu Cansever'in ölümü sonrası bir paylaşım yaptı.

"Ölürüm kalırım bu da burada kalsın" diyen Mehtap Yılmaz hastanede kaldığı dönemde ölümden döndüğünü ve bu süreçte masraflarını karşılayamadığını anlattı.

Popstar Mehtap "Pandemiye denk geldi, para yok, hiçbir şey yok. Kim vardı biliyor musunuz yanımda? Eypio vardı. Geldi beni hastaneden çıkardı, parasını ödedi. Hastaneye arabaya kadar gönderdi" dedi.

Mehtap Yılmaz, "Helal olsun canım dostum canım arkadaşım. Allah işini rast getirsin" dedi.