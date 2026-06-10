MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rafet El Roman, Edirne'deki doğduğu evi paylaştı! Miras kalmış

Rafet El Roman, Edirne'nin Havsa ilçesinde doğup büyüdüğü ve yıllar içinde harabeye dönen evi, orijinal haline sadık kalarak yeniden inşa edeceğini açıkladı. Anne ve babasından şarkıcıya miras kalan ev gündem oldu.

Rafet El Roman, Edirne'deki doğduğu evi paylaştı! Miras kalmış

Şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğup büyüdüğü, Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bugün harabe halde olan evi takipçilerine gösterdi.

57 yaşındaki şarkıcı, annesi ve babasından miras kalan yaklaşık 3-4 dönümlük arsa üzerinde yer alan evi, hatırladığı orijinal haline sadık kalarak yeniden yaptırmak istediğini açıkladı.

Rafet El Roman, Edirne deki doğduğu evi paylaştı! Miras kalmış 1

Rafet El Roman, paylaşımında "Herkese merhaba, hikâyemin başladığı yerdesiniz; Havsa, Edirne. Ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm" dedi.

Rafet El Roman, Edirne deki doğduğu evi paylaştı! Miras kalmış 2

"YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORUM"

Yapacağı evde sevenlerini ağırlamak istediğini belirten şarkıcı, daha sonra ise "Bu evi, hatırladığım kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa etmek istiyorum. Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak istedim, kendinize çok iyi bakın, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netflix cesur sahneleri paylaştı! Haftanın en çok izleneni oldu Netflix cesur sahneleri paylaştı! Haftanın en çok izleneni oldu
Setteki aşk kaos yarattı! Diziden ayrılıyor mu?Setteki aşk kaos yarattı! Diziden ayrılıyor mu?

Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.