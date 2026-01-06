Rahmi Koç torunlarını balıkçıya götürdü! Sosyal medya Koç'ları konuştu

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan oğlu Ali Koç'un çocukları Leyla Sadberk Koç ve Kerim Rahmi Koç ile birlikte İstanbul Sarıyer'deki bir balıkçıda keyif yaptı.

Dede ve torunların aynı masada buluştuğu gecede samimi ve neşeli anlar yaşanırken özel akşamdan bir kare kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Mekanın sahibi yayınladığı kareye; "Çok sevgili büyüğümüz Rahmi Bey bu akşam dükkanımızı torunlarıyla birlikte şereflendirdi. Kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Harika bir balık yapıyoruz ama burada bir ayrıcalık var. 1995’te burayı ilk açtığımızda, işletmenin bugüne gelmesindeki en büyük destekçilerimizden biri Sayın Rahmi Koç Beyefendi oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.