Rasim Ozan Kütahyalı duyurdu: "Yeraltı artık yayınlanmayacak"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarsarken, televizyon ekranlarındaki fenomen diziler de en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle aksiyon ve suç temalı dizilere yönelik tepkiler artarken, bazı yapımların yayın akışından çıkarılması dikkat çekti.

Eşref Rüya, Yeraltı gibi fenomen dizilerin ekrana gelmemesi seyirciyi de meraklandırdı. Rasim Ozan Kütahyalı ise NOW'un reyting birincisi dizisi Yeraltı'nı hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

"NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve DEVLET kurumlarının yancı gibi gösterildiği Yeraltı adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. DEVLET yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur."

BAHÇELİ BAŞROLÜ ARAMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, NOW TV'de yayınlanan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun "Bozkurt Hanoğlu" (Bozo) karakterini canlandırdığı Yeraltı dizisini beğenip başrol oyuncusunu telefonla arayarak tebrik etmişti. Bahçeli'nin ekibe hediye ettiği bozkurt tablosu da gündeme gelmişti.