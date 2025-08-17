Regl ağrıları bitmiyordu! Barbara Palvin ameliyat oldu... Kadınlara seslendi

Ünlü isim Barbara Palvin, sosyal medya hesabından yaptığı samimi bir paylaşımda uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

Barbara Palvin, yıllardır regl dönemlerinde şiddetli ağrı, yoğun ve düzensiz kanama, yorgunluk ve uykusuz gecelerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Başlangıçta bu durumun normal olduğunu düşündüğünü belirten Palvin, bir uzmanın yönlendirmesiyle endometriozis şüphesiyle doktora başvurduğunu açıkladı.

Ünlü isim, düzenli olarak kadın doğum kontrollerine gitmesine rağmen endometriozisin genel muayenelerle teşhis edilemediğini öğrendiğini söyledi. Yapılan detaylı incelemeler sonrası ameliyat olan Barbara Palvin, üç aylık dinlenme sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

İlk kez daha kolay geçen bir regl dönemi yaşadığını belirten Barbara Palvin, “Eğer endometriozisiniz olabileceğini düşünüyorsanız mutlaka kontrol ettirin. Erken teşhis ve tedavi çok önemli” diyerek takipçilerine de çağrıda bulundu.