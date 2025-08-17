MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Regl ağrıları bitmiyordu! Barbara Palvin ameliyat oldu... Kadınlara seslendi

Barbara Palvin, regl dönemlerinde yaşadığı şiddetli ağrı ve düzensizliklerin ardından endometriozis teşhisiyle ameliyat olduğunu açıkladı. “Eğer böyle bir şüphe varsa mutlaka doktora gidin” diyerek takipçilerine çağrıda bulundu.

Regl ağrıları bitmiyordu! Barbara Palvin ameliyat oldu... Kadınlara seslendi
Kubra Akalın

Ünlü isim Barbara Palvin, sosyal medya hesabından yaptığı samimi bir paylaşımda uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

Barbara Palvin, yıllardır regl dönemlerinde şiddetli ağrı, yoğun ve düzensiz kanama, yorgunluk ve uykusuz gecelerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Regl ağrıları bitmiyordu! Barbara Palvin ameliyat oldu... Kadınlara seslendi 1

Başlangıçta bu durumun normal olduğunu düşündüğünü belirten Palvin, bir uzmanın yönlendirmesiyle endometriozis şüphesiyle doktora başvurduğunu açıkladı.

Regl ağrıları bitmiyordu! Barbara Palvin ameliyat oldu... Kadınlara seslendi 2

Ünlü isim, düzenli olarak kadın doğum kontrollerine gitmesine rağmen endometriozisin genel muayenelerle teşhis edilemediğini öğrendiğini söyledi. Yapılan detaylı incelemeler sonrası ameliyat olan Barbara Palvin, üç aylık dinlenme sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Regl ağrıları bitmiyordu! Barbara Palvin ameliyat oldu... Kadınlara seslendi 3
İlk kez daha kolay geçen bir regl dönemi yaşadığını belirten Barbara Palvin, “Eğer endometriozisiniz olabileceğini düşünüyorsanız mutlaka kontrol ettirin. Erken teşhis ve tedavi çok önemli” diyerek takipçilerine de çağrıda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu'dan gelen milyonluk konser teklifini istemedi! Teoman sebebini açıkladıOrta Doğu'dan gelen milyonluk konser teklifini istemedi! Teoman sebebini açıkladı
"Maneviyatıma çok aykırı" demişti! Sahnelere geri döndü"Maneviyatıma çok aykırı" demişti! Sahnelere geri döndü

Anahtar Kelimeler:
Barbara Palvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.