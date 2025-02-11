Reha Muhtar’ın Boğaz'daki yalısında soygun! Neyi var neyi yok çalındı... Soluğu savcılıkta aldı

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen eski haber spikeri Reha Muhtar şimdi bambaşka bir olay ile gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle derde girdi. İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.

'TAPU KAYITLARI, ÖZEL BELGELERİ...'

Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.