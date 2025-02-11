MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reha Muhtar’ın Boğaz'daki yalısında soygun! Neyi var neyi yok çalındı... Soluğu savcılıkta aldı

Reha Muhtar’ın Boğaz'daki yalısında soygun! Neyi var neyi yok çalındı... Soluğu savcılıkta aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.02.2025 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen Ağustos’ta düşüp beyin kanaması geçiren ve entübe edilen Reha Muhtar sağlığına kavuştu. Günlerce yoğun bakımda kalan Reha Muhtar aylar sonra bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Ünlü ismin Boğaz'daki yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçinin kıymetli evrak, belge ve kıymetli eşyalarını alıp ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Reha Muhtar’ın Boğaz'daki yalısında soygun! Neyi var neyi yok çalındı... Soluğu savcılıkta aldı

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen eski haber spikeri Reha Muhtar şimdi bambaşka bir olay ile gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle derde girdi. İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.

REHAA

'TAPU KAYITLARI, ÖZEL BELGELERİ...'

Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.

REHA MUHTARRR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Reha Muhtar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da aynı dakikada iki farklı mevsim! Bir tarafta göz gözü görmüyor bir taraf kardan habersiz

İstanbul'da aynı dakikada iki farklı mevsim! Bir tarafta göz gözü görmüyor bir taraf kardan habersiz

Revizyon kapıda, botlar devrede: AK Parti'de bakanlık yarışında ekstra mesai!

Revizyon kapıda, botlar devrede: AK Parti'de bakanlık yarışında ekstra mesai!

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

İstanbul'u terk etti! 'Boşanacak' dendi...

İstanbul'u terk etti! 'Boşanacak' dendi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.