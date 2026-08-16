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Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı mirastan pay alabilecek mi? Şaşırtan detay

Reha Muhtar’ın mirasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Seyhan Erdağ, Ayşe Nazlı Yumlu’nun Reha Muhtar tarafından evlat edinilmediğini ve özel bir vasiyet bulunmaması halinde mirastan yasal olarak pay alamayacağını öne sürdü.

Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı mirastan pay alabilecek mi? Şaşırtan detay

Reha Muhtar'ın mirasının Eylül ayında açılacağı ve mal varlığının da çocukları Poyraz ve Mina Muhtar'ın yanı sıra, evlat edindiği Ayşe Nazlı Yumlu'ya paylaştırılacağı iddiaları gündeme geldi.

Gazeteci Seyhan Erdağ ise konuya dair yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Reha Muhtar ın kızı Ayşe Nazlı mirastan pay alabilecek mi? Şaşırtan detay 1

İddiaya göre; Erdağ; Reha Muhtar'ın Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı evlat edinmediğini; Ayşe Nazlı'nın sadece Nilüfer'in kızı olduğu bilgisine ulaştı.

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Bu sebeple Reha Muhtar vasiyet olarak eğer çok sevdiği Ayşe Nazlı'ya özel bir miras bırakmadıysa; bu mirastan kanuni olarak Ayşe Nazlı hiçbir pay almayacak.

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Reha Muhtar
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