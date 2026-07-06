Reyting sonuçları geldi! Daha 17 zirvede

Dün akşamın televizyon ratingleri, izleyicilerin hangi programlarda yoğunlaştığını gösterdi. Reyting sıralaması, izleyicilerin ilgi alanlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Listenin zirvesinde "DAHA 17" vardı. Kanal D'de yayınlanan bu program, izleyicilerin dikkatini çekti. Akşamın en yüksek reytingini elde etti. Ardından, TRT 1'de önemli bir karşılaşma gerçekleşti. FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında Brezilya ile Norveç karşı karşıya geldi. Bu program, futbol heyecanını zirveye taşıdı.

Bunun sonrasında "DAHA 17" programının özeti, Kanal D'de yayınlandı. Özetin ilgi çekmesi, ana programın başarısını destekledi. Geceyi tamamlayan önemli bir diğer olay ise TRT 1'in düzenlediği Fransa-Paraguay karşılaşmasıydı. Ana akışın bitiminden sonra futbolseverler bu maçı izlemeye devam etti.

TV8'de yayınlanan "MasterChef Türkiye", akşamın ilerleyen saatlerinde geniş bir izleyici kitlesi buldu. Yarışmanın sunduğu lezzet dolu anlar, izleyicileri ekrana kilitledi. Bu kadar rekabetin olduğu ortamda, TV8’in izleyici sayısındaki artış dikkat çekti.

Günün diğer önemli başlıklarından biri NOW kanalında yayınlanan "Now Ana Haber Hafta Sonu" programıydı. Güncel haber içerikleriyle dikkat çekti. Star TV'de yayınlanan "Koyden Indim Sehre" adlı program, izleyicilere farklı bir hikaye sunarak ilgi topladı.

ATV kanalı da reyting sıralamasında dikkat çeken programlarla öne çıktı. "Kim Milyoner Olmak İster" ve "Kim Milyoner Olmak İster Özel" bölümleri, izleyicilerin dikkatini çekti. Ünlü konukları ve eğlenceli yapısıyla, ATV'nin reyting sıralamasındaki yerini korumasına yardımcı oldu.

Tüm bu veriler, izleyicilerin eğlence ve bilgi arayışının geniş bir yelpazeye yayıldığını gösteriyor. Televizyon dünyası, izleyicilerin taleplerine yanıt vermek için sürekli olarak yarışıyor. Her geçen gün zengin içerikler sunmaya devam edecektir.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 DAHA 17 KANAL D 21:00:04 24:17:34 2 BREZILYA-NORVEC FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 22:49:19 25:17:33 3 DAHA 17 (OZET) KANAL D 20:00:59 20:59:53 4 FRANSA-PARAGUAY FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 02:00:00 02:17:02 5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:52:48 24:20:57 6 NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:07 20:00:03 7 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV 20:00:14 21:48:21 8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:45:21 24:17:54 9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:24 20:00:15 10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 19:59:53 20:45:21

Kaynak: TİAK