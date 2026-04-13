Reyting sonuçları geldi; Doktor Başka Hayatta yayından kaldırıldı!

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Doktor Başka Hayatta' dizisi başlar başlamaz bazı krizler yaşadı. İlk bölümdeki reytinglerini tutamayan diziden önce senarist ardından yönetmen ayrıldı.
Now TV'de yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisinin 12 Nisan akşamı ise 6. bölümü yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dass Yapım imzalı dizi reytinglerde beklentinin altında kaldı.
Doktor Başka Hayatta 6. bölümü total’de 2.52, AB’de 3.18 ve ABC1’de 2.97 reytinge ulaşınca kulislerden sızan bilgilere göre dizi için 6. bölümde final kararı alındı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye final çekilmeyecek.
