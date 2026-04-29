Reytingleriyle gündemde olan Delikanlı'ya taze kan!

Sezona iddialı başlayan ve reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'e rakip olan Delikanlı reytniglerde geriye düştü.

Zeynep Günay ile Recai Karagöz’ün yönettiği Show TV’nin OGM Pictures imzalı dizisinin ekibine Fırat Tanış katılıp son anda diziden ayrıldı. Tanış yerine ise Uğur Aslan dahil oldu.

Reytinglerde isteneni veremeyen diziye son olarak Aslıhan Karalar katıldı. Karalar diziye “Gonca” rolüyle katılıyor.

KIZILHANLAR’IN EVİNDE YENİDEN ÇALIŞACAK

Gonca, Dila Kızılhan’ın yardımcısı Şengül’ün (Benian Dönmez) büyük kızı olarak hikâyeye katılacak. Annesinin yanına dönüp Kızılhanlar’ın evinde yeniden çalışmaya başlayacak olan Gonca’nın Sarp’ın (Salih Bademci) hayatındaki dengeleri değiştireceği konuşuluyor.