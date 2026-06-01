Rihanna, Elon Musk'ın reddettiği kızından vazgeçmiyor!

Rihanna, iç çamaşırı markasının son kampanyasında Elon Musk'ın trans kızı Vivian Wilson'ı tercih etti.
Milyarder babası Musk'la arası açık olan 22 yaşındaki model, markanın yeni koleksiyonunu tanıtmak için kamera karşısına geçti.
İlk olarak geçen mart ayında Teen Vogue dergisi kapağında yer alarak dikkatleri üzerine çeken Vivian Wilson, profesyonel modellik kariyerine geçen yıl başlamıştı. New York Moda Haftası'nda ilk kez geçen eylülde podyuma çıkan Wilson, ilk iç çamaşırı modelliği yapışını anlatırken, "Çok korkmuştum. Bundan önce, asla tenimi göstermeyen biriydim. Günlük hayatımda bile, mesela arkadaşlarımla plaja giderken bile, mayo giymezdim" demişti.
14 çocuklu Elon Musk ve eski eşi Justine Wilson'ın en büyük çocuğu olan Vivian, 2022'de 16 yaşında trans olduğunu açıklamıştı. Ardından babasıyla tüm bağlarını koparmış, Musk soyadını da bırakmıştı.
Trans karşıtı olan Musk, çocuğunun kadın olma sürecini 'ölü' olarak nitelendirerek, ona maddi destek sağlamadığını açıklamıştı. Musk, transseksüel kızı hakkında, "Oğlumu kaybettim, onu zehirlediler" demişti.
