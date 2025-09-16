MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cinsiyet değiştirmişti! Babası destek olmuyor... Elon Musk'ın kızı podyumda yürüdü

Tesla CEO’su Elon Musk ile arasındaki gergin ilişkiyle gündeme gelen trans kızı Vivian Jenna Wilson, New York Moda Haftası’nda sahne aldı.

Cinsiyet değiştirmişti! Babası destek olmuyor... Elon Musk'ın kızı podyumda yürüdü

Elon Musk'ın transseksüel kızı Vivian Jenna Wilson New York Moda Haftası’nda yürüd. 21 yaşındaki model, CHRISHABANA defilesinde giydiği sıra dışı metalik tasarımıyla izleyenleri büyüledi.

Birbirine zincir halkaları ve gümüş çengelli iğnelerle bağlanmış avangart elbise, Vivian’a podyumda güçlü bir duruş kazandırdı. Uzun sarı saçlarını düz bırakan genç model, beyaz sivri burunlu topuklular ve dikkat çekici pençe formundaki yüzüklerle görünümünü tamamladı.

Cinsiyet değiştirmişti! Babası destek olmuyor... Elon Musk ın kızı podyumda yürüdü 1

Vivian, bu büyük çıkıştan sadece bir gün önce Alexis Bittar defilesinde kırmızı elbisesi ve “Miss South Carolina” yazılı mor kuşağıyla podyumda ilk kez yürümüştü. Deneyimi hakkında konuşan Vivian, Bittar’ın Instagram paylaşımında yer alarak “İlk moda haftası gösterimim tamamlandı, çok havalıydı” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Cinsiyet değiştirmişti! Babası destek olmuyor... Elon Musk ın kızı podyumda yürüdü 2

BABASI DESTEK OLMUYOR

2022’de cinsiyet geçişi sonrası babasıyla bağlarını koparan Vivian, sık sık Elon Musk ile arasındaki soğuklukla gündeme geliyor. Dünyanın en zengin insanlarından birinin kızı olmasına rağmen Los Angeles’ta oda arkadaşlarıyla yaşadığını söyleyen Vivian, babasının desteği olmadan kendi yolunu çizdiğini de vurgulamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaz boyunca giydiği mayoları hediye etmek isteyince... "Midem bulandı"Yaz boyunca giydiği mayoları hediye etmek isteyince... "Midem bulandı"
Dizisi final yapar yapmaz teklif yağdı! Setlere geri döndü Dizisi final yapar yapmaz teklif yağdı! Setlere geri döndü

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.