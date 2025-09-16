Cinsiyet değiştirmişti! Babası destek olmuyor... Elon Musk'ın kızı podyumda yürüdü

Elon Musk'ın transseksüel kızı Vivian Jenna Wilson New York Moda Haftası’nda yürüd. 21 yaşındaki model, CHRISHABANA defilesinde giydiği sıra dışı metalik tasarımıyla izleyenleri büyüledi.

Birbirine zincir halkaları ve gümüş çengelli iğnelerle bağlanmış avangart elbise, Vivian’a podyumda güçlü bir duruş kazandırdı. Uzun sarı saçlarını düz bırakan genç model, beyaz sivri burunlu topuklular ve dikkat çekici pençe formundaki yüzüklerle görünümünü tamamladı.

Vivian, bu büyük çıkıştan sadece bir gün önce Alexis Bittar defilesinde kırmızı elbisesi ve “Miss South Carolina” yazılı mor kuşağıyla podyumda ilk kez yürümüştü. Deneyimi hakkında konuşan Vivian, Bittar’ın Instagram paylaşımında yer alarak “İlk moda haftası gösterimim tamamlandı, çok havalıydı” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

BABASI DESTEK OLMUYOR

2022’de cinsiyet geçişi sonrası babasıyla bağlarını koparan Vivian, sık sık Elon Musk ile arasındaki soğuklukla gündeme geliyor. Dünyanın en zengin insanlarından birinin kızı olmasına rağmen Los Angeles’ta oda arkadaşlarıyla yaşadığını söyleyen Vivian, babasının desteği olmadan kendi yolunu çizdiğini de vurgulamıştı.