Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'in derin dekolteli elbisesi eleştirildi

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez, Met Gala’da giydiği derin dekolteli elbisesi nedeniyle “zevksiz” bulunarak eleştirilerin hedefi oldu. Rodríguez’in bu iddialı kıyafeti sosyal medyada sert yorumlar aldı.

32 yaşındaki isim, başının üzerine dökülen ince çiçek detaylı bir tül ile birlikte açık mavi saten, derin göğüs dekolteli bir elbise giydi.

Ludovic de Saint Sernin imzalı tasarım; Chopard marka elmas küpeler, inci ve elmaslardan yapılmış bir tespih ve Ronaldo’nun geçen yıl verdiği 3 milyon dolar değerindeki 30 karatlık nişan yüzüğü ile tamamlandı.

Sosyal medyada ise kıyafet eleştirildi. Bir kullanıcı X’te “Bu kız çok güzel ama bu yeni zengin tarzının daha iyi bir stiliste ihtiyacı var” yazarken, başka bir yorumda görünüm “zevksiz” olarak nitelendirildi. Bir başka kullanıcı ise “Georgina Rodriguez bana çok zevksiz görünüyor” ifadelerini kullandı.

Tüm eleştirilere rağmen Rodríguez, elbisenin ardındaki özel anlamı ve ailesine yaptığı göndermeleri paylaştı.

Instagram’da yaptığı açıklamada kıyafetinin “Fátima Meryem Ana’ya olan bağlılığından ilham aldığını” söyledi. Elbisenin açık mavi tonlarının ve yumuşak formunun bu dini figürden esinlendiğini belirtti.