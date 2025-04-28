Rosie Huntington-Whiteley doğumdan sonra eski formuna kavuştu! İddialı pozlar

Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, pazar günü Tiffany & Co. markası için gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminden etkileyici kareleri Instagram hesabında paylaştı.

38 yaşındaki model, şeffaf beyaz pelerinli bir bluz ve saten eteğiyle adeta zarafetiyle ışıldadı.

Beyaz arka fonda, güneş ışığıyla aydınlanan karelerde Rosie, büyük küpeler, zarif bir kolye ve şık bir yüzükle şıklığını vurguladı.

Ancak bu göz alıcı pozlar kadar dikkat çeken bir diğer konu da Rosie'nin son röportajında annelik sürecine dair yaptığı içten açıklamalar oldu. Sunday Times’a konuşan model, çocuklarından sonra vücudunun eski hâline dönmesinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve bu sürecin düşündüğünden daha zorlu olduğunu anlattı.

"Yaş alıyorsun, vücudun değişiyor, her şey eskisi gibi durmuyor" diyen Rosie, “Yirmili yaşlarım eğlenceliydi ama yaş aldıkça daha olgun ve biraz da yıpranmış oluyorsun. Hayat kısa. Anne olmak kolay değil, çoğu zaman doğru mu yapıyorum bilmiyorsun. Ama şunu öğrendim ki; asıl önemli olan süreç, hedef değil. Hayat gerçekten çok kısa, bu yüzden sürecin tadını çıkarmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.