MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rosie Huntington-Whiteley doğumdan sonra eski formuna kavuştu! İddialı pozlar

Rosie Huntington-Whiteley, Tiffany & Co. için verdiği büyüleyici pozlarla göz kamaştırdı. Ünlü model, doğum sonrası bedeninde yaşadığı değişimleri ve annelik sürecinin zorluklarını samimi sözlerle anlattı.

Rosie Huntington-Whiteley doğumdan sonra eski formuna kavuştu! İddialı pozlar
Kubra Akalın

Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, pazar günü Tiffany & Co. markası için gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminden etkileyici kareleri Instagram hesabında paylaştı.

38 yaşındaki model, şeffaf beyaz pelerinli bir bluz ve saten eteğiyle adeta zarafetiyle ışıldadı.

Beyaz arka fonda, güneş ışığıyla aydınlanan karelerde Rosie, büyük küpeler, zarif bir kolye ve şık bir yüzükle şıklığını vurguladı.

1

Ancak bu göz alıcı pozlar kadar dikkat çeken bir diğer konu da Rosie'nin son röportajında annelik sürecine dair yaptığı içten açıklamalar oldu. Sunday Times’a konuşan model, çocuklarından sonra vücudunun eski hâline dönmesinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve bu sürecin düşündüğünden daha zorlu olduğunu anlattı.

2

"Yaş alıyorsun, vücudun değişiyor, her şey eskisi gibi durmuyor" diyen Rosie, “Yirmili yaşlarım eğlenceliydi ama yaş aldıkça daha olgun ve biraz da yıpranmış oluyorsun. Hayat kısa. Anne olmak kolay değil, çoğu zaman doğru mu yapıyorum bilmiyorsun. Ama şunu öğrendim ki; asıl önemli olan süreç, hedef değil. Hayat gerçekten çok kısa, bu yüzden sürecin tadını çıkarmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-04-28 144040

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerdir hastanedeymiş! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttuGünlerdir hastanedeymiş! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu
Daha 10 bölüm bile olmadı! ATV o dizinin fişini çektiDaha 10 bölüm bile olmadı! ATV o dizinin fişini çekti

Anahtar Kelimeler:
Rosie Huntington-Whiteley
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanya, Belçika, Portekiz ve Fransa'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Trafik karıştı, telekomünikasyon ağları çöktü, metrolar boşaltılıyor

İspanya, Belçika, Portekiz ve Fransa'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Trafik karıştı, telekomünikasyon ağları çöktü, metrolar boşaltılıyor

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

Tüyler ürperten olay eve girilince anlaşıldı

Tüyler ürperten olay eve girilince anlaşıldı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Canlı yayında eliyle un ufak etti, kendi de inanamadı

Canlı yayında eliyle un ufak etti, kendi de inanamadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.