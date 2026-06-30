Ruby Rose havuz kazası geçirdi: İki kaburgası kırıldı

Orange Is the New Black dizisiyle hafızalara kazınan Ruby Rose, evinin arka bahçesindeki yüzme havuzunda keyif yapmak isterken talihsiz bir kaza geçirdi.

ABD'de yaşayan Avustralyalı oyuncu havuzun kenarında dengesini kaybederek düşmesi sonucu iki kaburgasını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.

40 yaşındaki oyuncu, yaşadığı talihsiz kazayı Instagram Hikâyeleri üzerinden takipçileriyle paylaştı. Elinde bahçe hortumuyla havuzun kenarında ilerlediği anları gösteren bir video yayımlayan Rose, bahçesinin havuza bakan kısmını sulamaya çalışırken ayağının kaydığını anlattı.

Dengesini kaybederek havuza düşen oyuncu, düşüş sırasında havuzun kenarına çarparak kaburgalarını kırdı.

Paylaşılan görüntülerde, acı içinde suda çırpınan ve kaburgalarını tutan Ruby Rose'un videoya şu notu düştü:

"Kaburgalarıma ve yaz tatilimin geri kalanına elveda. Birden fazla kaburgam kırıldı. Doğruca hastaneye gittim; ne 'Başlangıç' karesinden geçtim ne de 200 dolar aldım."

Rose, bu ifadeyle Monopoly oyunundaki ünlü "Go" karesine gönderme yaptı.