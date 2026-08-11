Müge Anlı ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu! İşte ilk bölüm tarihi ve saati

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Müge Anlı'nın yeni sezon başlangıç tarihi belli olurken, programın yayın saati de merak konusu oldu.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Başarılı sunucu, yeni sezonun ilk bölümüyle saat 10.00'da ATV ekranlarında olacak.

Yeni sezonda da programın gündeminde faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve yıllardır birbirini arayan ailelerin hikâyeleri yer alacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte çözüm bekleyen dosyaların peşine düşmeye devam edecek.



Programda yalnızca kayıp ve cinayet dosyaları değil, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal olaylar da ele alınacak.