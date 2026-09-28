Ruby Rose yaşadığı korkunç kazayı anlattı: “Hayatımdan dört yıl gitti”

Avustralyalı oyuncu Ruby Rose, Batwoman dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı ağır sakatlığı ilk kez bu kadar açık anlattı. Ünlü oyuncu, boynunun iki kez kırıldığını, omurgasına yakın iki fıtık oluştuğunu ve yaşadığı kazanın hayatından dört yılı çaldığını söyledi.

40 yaşındaki oyuncu, itiraflarını ABD'de yayınlanan askeri eğitim temalı reality programı Special Forces'ın yeni bölümünde yaptı.

DUBLÖR KULLANMADI

2019-2020 yılları arasında The CW'nin Batwoman dizisinde başrolü üstlenen Ruby Rose, tüm aksiyon sahnelerini kendisinin çektiğini belirterek yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı:

"Her zaman tüm dublör sahnelerimi kendim yaptım. Oyuncu Ruby olarak sete çıkabilmek için bunu istiyordum. Ama 2019'da Batwoman setinde bir kaza geçirdim ve o andan sonra her şey ters gitmeye başladı."



"HAYATIMDAN 4 YIL GİTTİ"

Ruby Rose, daha önce de açıkladığı gibi kazanın ardından omuriliğine çok yakın bölgede iki disk fıtığı oluştuğunu ve kalıcı felç riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Oyuncu, "Boynum iki kez kırıldı. İki yapay disk takıldı. Geri dönüş diye bir şey olmadı. İçimde benden hiçbir parça kalmamış gibiydi. Sadece boş bir kabuktum. Hayatımdan dört yıl gitti" dedi.

Ruby Rose, geçirdiği sakatlığın ardından Batwoman'ın ilk sezonundan sonra diziden ayrıldı. Oyuncu, iyileşme sürecine odaklanmak için oyunculuk kariyerine de birkaç yıl ara verdi.