Ruhi Çenet'in hantavirüs testi pozitif mi? Karantinada mı?

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius yolcu gemisinde seyahat eden içerik üreticisi Ruhi Çenet gemiden 24 gün sonunda inmişti. Ruhi Çenet, ilk açıklamasında "Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" demiş ve kendisini merak edenlere teşekkür etmişti.

Ruhi Çenet'in gemiden indikten sonra karantinaya girmemesi eleştirilmişti. Ayrıca fenomen ismin hantavirüs testinin pozitif çıktığı da iddia edilmişti.

DÜĞÜNE Mİ KATILDI?

İddialar sürerken Ruhi Çenet'in İstanbul Çatalca'da bir düğünde çekilen ve günler önce paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından ünlü isim de sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çenet, fotoğrafın eski olduğunu söyledi.

Ruhi Çenet bir açıklama daha yaparak "Hiçbir hastalık belirtim hiçbir şekilde yok! Gemide virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı'yla iletişim halindeyim ve karantinadayım" dedi.