Saadet Işıl Aksoy, Justin Timberlake'in konserinde kendinden geçti

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda konser veren dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake'in konserini ünlü isimler de gitti.

Konsere giden isimlerden biri de Saadet Işıl Aksoy oldu. Ünlü şarkıcının şarkılarıyla kendinden geçen güzel oyuncu o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Saadet Işıl Aksoy paylaşımında "Seyahate gidince bol bol uyuyacağım dedikten sonra ben" notuyla dans ettiği anları paylaşınca beğeni topladı.

ÜLKEYE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye geri dönmüştü. Türkiye'ye temelli döndüğünü duyuran ünlü oyuncu, kararının sebebini açıklamıştı:

"Orada iş yapsam da burası evimiz dönüp dolaşacağımız yer burası diyen Aksoy, "İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama düşünmüyorum şu an dönmeyi. Buraya gelmemin nedeni kendim ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum."