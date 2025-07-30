MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Saadet Işıl Aksoy, Justin Timberlake'in konserinde kendinden geçti

Bakü'de Justin Timberlake konserine katılan Saadet Işıl Aksoy, dans ettiği anları sosyal medyada paylaşarak beğeni topladı. Uzun yıllar ABD'de yaşayan ünlü oyuncu, Türkiye'ye temelli döndüğünü açıklamıştı.

Saadet Işıl Aksoy, Justin Timberlake'in konserinde kendinden geçti
Kubra Akalın

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda konser veren dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake'in konserini ünlü isimler de gitti.

Konsere giden isimlerden biri de Saadet Işıl Aksoy oldu. Ünlü şarkıcının şarkılarıyla kendinden geçen güzel oyuncu o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Saadet Işıl Aksoy, Justin Timberlake in konserinde kendinden geçti 1

Saadet Işıl Aksoy paylaşımında "Seyahate gidince bol bol uyuyacağım dedikten sonra ben" notuyla dans ettiği anları paylaşınca beğeni topladı.

ÜLKEYE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye geri dönmüştü. Türkiye'ye temelli döndüğünü duyuran ünlü oyuncu, kararının sebebini açıklamıştı:

Saadet Işıl Aksoy, Justin Timberlake in konserinde kendinden geçti 2

"Orada iş yapsam da burası evimiz dönüp dolaşacağımız yer burası diyen Aksoy, "İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama düşünmüyorum şu an dönmeyi. Buraya gelmemin nedeni kendim ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
58 yaşındaki bikinisiyle poz verdi! Formunu nasıl koruyor?58 yaşındaki bikinisiyle poz verdi! Formunu nasıl koruyor?
Güzel oyuncu tavrıyla şaşırttı! Hayranı öylece kalakaldıGüzel oyuncu tavrıyla şaşırttı! Hayranı öylece kalakaldı

Anahtar Kelimeler:
Saadet Işıl Aksoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor

F.Bahçe'ye sponsor olmuştu! Hamdi Ulukaya'nın imza töreninde kullandığı kelime olay oldu

F.Bahçe'ye sponsor olmuştu! Hamdi Ulukaya'nın imza töreninde kullandığı kelime olay oldu

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor...

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor...

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.