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Saba Tümer gece yogası yaptı! Sosyal medya onu konuştu

Ekranların sevilen yüzü Saba Tümer bu defa sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Tümer, gece yogası yaptığı anları paylaşınca kısa sürede gündem oldu.

Saba Tümer gece yogası yaptı! Sosyal medya onu konuştu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ekranların enerjik ve kahkahasıyla hafızalara kazınan ismi Saba Tümer bu defe gece yogası yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Saba Tümer gece yogası yaptı! Sosyal medya onu konuştu 1

Yaklaşık 8 yıldır yoga yapan Tümer, bir süredir bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıyordu. Bahçesinde gerçekleştirdiği ileri seviye yoga hareketlerini paylaşan ünlü sunucu kısa sürede gündem oldu.

Saba Tümer gece yogası yaptı! Sosyal medya onu konuştu 2

Tümer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Esneklik, kontrol edemediğin şeylerle savaşmak yerine kendi iç huzurunu korumayı seçmektir. Çünkü bazen güçlü olmak, direnmekte değil; gerektiğinde akışa güvenip kendine sadık kalabilmektedir."

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Saba Tümer
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