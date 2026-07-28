Saba Tümer gece yogası yaptı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ekranların enerjik ve kahkahasıyla hafızalara kazınan ismi Saba Tümer bu defe gece yogası yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Yaklaşık 8 yıldır yoga yapan Tümer, bir süredir bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıyordu. Bahçesinde gerçekleştirdiği ileri seviye yoga hareketlerini paylaşan ünlü sunucu kısa sürede gündem oldu.

Tümer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Esneklik, kontrol edemediğin şeylerle savaşmak yerine kendi iç huzurunu korumayı seçmektir. Çünkü bazen güçlü olmak, direnmekte değil; gerektiğinde akışa güvenip kendine sadık kalabilmektedir."