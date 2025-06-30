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Sabri Ugan'ın son isteği yerine getirilecek! Vasiyeti ortaya çıktı

Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın, cenaze programı belli oldu. Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını, sosyal medya hesabından paylaştı. Ugan'ın son isteği yerine getirilecek.

Sabri Ugan'ın son isteği yerine getirilecek! Vasiyeti ortaya çıktı
Kubra Akalın

Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Sabri Ugan ın son isteği yerine getirilecek! Vasiyeti ortaya çıktı 1

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Sabri Ugan'ın cenazesi; yarın (Salı günü) 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek veda töreni sonrasında, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.

Sabri Ugan ın son isteği yerine getirilecek! Vasiyeti ortaya çıktı 2

Habertürk'te yer alan habere göre; Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sabri Ugan
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