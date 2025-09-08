Sabrina Carpenter kırmızı halıya damga vurdu! Şeffaf detaylar ve dantelli tarzı olay...

Pazar gecesi New York Elmont’taki UBS Arena’da düzenlenen 2025 MTV Video Müzik Ödülleri’nde ünlü isimler bir araya geldi.

26 yaşındaki Sabrina Carpenter, performansı öncesinde törene gelirken Valentino imzalı, vücudu saran kırmızı ışıltılı dantel elbisesiyle adından söz ettirdi.

Carpenter, yere kadar uzanan elbisesiyle kırmızı halıyı salladı. Sabrina Carpenter, son derece cesur elbisesiyle 2025 MTV Video Müzik Ödülleri’nde gecenin ışıltısına yön verdi.

Şarkıcı sarı saçlarını hacimli dalgalarla bırakmış, ince ve zarif bir makyaj tercih etmişti.

Son dönemde ünlü isim erotik danslarıyla gündeme geliyor. Bu eleştirileri umursamayan Carpenter şu yanıtı vermişti:

"İnsanların şikayet etmesi bana hep çok komik geliyor. Diyorlar ki, 'Sürekli bunun hakkında şarkı söylüyor.' Ama popüler olanlar bu şarkılar. Belli ki seksi seviyorsunuz. Takıntılısınız."