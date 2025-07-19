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Saçlarını kazıttığı söylenmişti! Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberiyle sarsılan Sezen Aksu'nun saçlarını kazıttığı söylenmişti. Şimdilerde yeni albümüyle adından söz ettiren ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Sezen Aksu'nun yeni imajı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Saçlarını kazıttığı söylenmişti! Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmesiyle birlikte büyük üzüntü yaşayan Sezen Aksu'nun yakın dostunun vefatının ardından saçlarını kazıttığı söylenmişti.

Şimdilerde yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' ile adından söz ettiren ünlü isim son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Saçlarını kazıttığı söylenmişti! Sezen Aksu nun son hali ortaya çıktı 1

İmaj değişikliğine giden Sezen Aksu'nun kısacık saçları takipçilerinden yine tam not almayı başardı.

Saçlarını kazıttığı söylenmişti! Sezen Aksu nun son hali ortaya çıktı 2

Sezen Aksu için sosyal medyada; 'her hali olay', 'ne yapsa yakışıyor', 'yaşlandıkça güzelleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sezen Aksu
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