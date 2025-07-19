Saçlarını kazıttığı söylenmişti! Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmesiyle birlikte büyük üzüntü yaşayan Sezen Aksu'nun yakın dostunun vefatının ardından saçlarını kazıttığı söylenmişti.

Şimdilerde yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' ile adından söz ettiren ünlü isim son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmaj değişikliğine giden Sezen Aksu'nun kısacık saçları takipçilerinden yine tam not almayı başardı.

Sezen Aksu için sosyal medyada; 'her hali olay', 'ne yapsa yakışıyor', 'yaşlandıkça güzelleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.