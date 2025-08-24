MAGAZİN

Sadettin Saran kızı Lal Saran'ı evlendirdi! Gözyaşlarına hakim olamadı

İş insanı Sadettin Saran, kızı Lal Saran’ın düğün merasiminde gözyaşlarını tutamadı. Sadettin Saran kızını damada götürürken zor anlar yaşadı.

Kubra Akalın

İş insanı Sadettin Saran'ın ilk eşi iç mimar Aycan Ateş'ten olan kızı Lal Saran, 5 yıllık sevgilisi Tolga İrdem ile evlendi. Sadettin Saran kızı Lal'in evlenmesini kabullenemedi.

Tolga İrdem ile Lal Saran nikâh hazırlıkları yaparken Sadettin Saran çifte "Ne oluyor burada? Ben vermiyorum kızımı. Düğün iptal. Başlatmayın düğününüze müğününüze" diyerek espri yapmıştı. Beklenen düğün gerçekleşti.

Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, uzun süredir birlikte olduğu Tolga İrdem ile dünyaevine girdi.

Lal Saran ile Tolga İrdem’in düğününde duygusal anlar yaşandı. Sadettin Saran kızıyla nikah alanına yürürken gözyaşlarına hâkim olamadı. O duygusal anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sosyal medyada "Kız babası olmak böyle bir şey" yorumları yağdı.

Sadettin Saran
