Asena ultra lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı! Sevgilisi için 'Eşim' deyince...

Ünlü oryantal Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.

Asena boşanmanın ardından Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığını ilan etti. Yeni aşkıyla magazin manşetlerinde uzun süre konuşulan Asena şimdi de ultra lüks aracıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Asena'nın parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim yüzüğü için 'Hamdolsun eşim aldı' yanıtını verdi.

'EŞİM' DEYİNCE...

Sevgilisi için "Eşim" diyen ünlü oryantal, ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asena, Kani Kudu için neden "eşim" dediğini de anlattı.

"Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz" diyen Asena, evlilik sorularına da açık kapı bıraktı.

ULTRA LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ

Asena'nın kullandığı ve Kani Kudu'nun hediye ettiği öğrenilen lüks otomobil de Nişantaşı'nda ilgi odağı oldu.

ÇİFTLİK HAYATINI TERCİH ETMİŞTİ

Bir süredir Kani Kudu'nun Yalova'daki çiftliğinde yaşayan Asena, doğal yaşamı tercih ettiğini dile getirmişti. Ünlü isim, sahnelerde artık dans yerine şarkılarıyla yer almak istediğini söylemişti.

AŞK İLANI OLAY OLMUŞTU

Asena, daha önce ilişkisiyle ilgili yapılan yorumlara da geçtiğimiz günlerde yanıt vermişti. Ünlü isim, birlikteliğinin hem kendisinin hem de Kani Kudu'nun evliliklerini sonlandırmasının ardından başladığını belirterek, "Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım" ifadelerini kullanmıştı