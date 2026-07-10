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Asena ultra lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı! Sevgilisi için 'Eşim' deyince...

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Öznur Yaslı İkier

Ünlü oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından aradığı aşkı bulan Asena, Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks aracı ve tektaşıyla dikkat çeken Asena sevgilisinden 'eşim' diye bahsetti.

Ünlü oryantal Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.

Asena boşanmanın ardından Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığını ilan etti. Yeni aşkıyla magazin manşetlerinde uzun süre konuşulan Asena şimdi de ultra lüks aracıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Asena ultra lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı! Sevgilisi için Eşim deyince... 1

Asena'nın parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim yüzüğü için 'Hamdolsun eşim aldı' yanıtını verdi.

Asena ultra lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı! Sevgilisi için Eşim deyince... 2

'EŞİM' DEYİNCE...
Sevgilisi için "Eşim" diyen ünlü oryantal, ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asena, Kani Kudu için neden "eşim" dediğini de anlattı.

Asena ultra lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı! Sevgilisi için Eşim deyince... 3

"Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz" diyen Asena, evlilik sorularına da açık kapı bıraktı.

Asena ultra lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı! Sevgilisi için Eşim deyince... 4

ULTRA LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ
Asena'nın kullandığı ve Kani Kudu'nun hediye ettiği öğrenilen lüks otomobil de Nişantaşı'nda ilgi odağı oldu.

ÇİFTLİK HAYATINI TERCİH ETMİŞTİ
Bir süredir Kani Kudu'nun Yalova'daki çiftliğinde yaşayan Asena, doğal yaşamı tercih ettiğini dile getirmişti. Ünlü isim, sahnelerde artık dans yerine şarkılarıyla yer almak istediğini söylemişti.

AŞK İLANI OLAY OLMUŞTU
Asena, daha önce ilişkisiyle ilgili yapılan yorumlara da geçtiğimiz günlerde yanıt vermişti. Ünlü isim, birlikteliğinin hem kendisinin hem de Kani Kudu'nun evliliklerini sonlandırmasının ardından başladığını belirterek, "Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım" ifadelerini kullanmıştı

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asena
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