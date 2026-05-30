"Sahnede smokin giyeceğim" demişti! Murat Övüç eskiye döndü

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklanan Murat Övüç, 3 ay cezaevinde kaldı.

3 ay 10 günün ardından imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edilen Murat Övüç cezaevinden çıkınca peş peşe paylaşımlar yapmıştı.

Övüç açıklamasında ise "Giyim odam değişiyor, sahnedeki bütün kıyafetlerim terziye gidiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Artık sahnede smokin giyeceğim. Bundan sonra bütün sahnelerimde takım elbiseler... Özümüze dönüyoruz" demişti.

Ancak Murat Övüç çok fazla dayanamadı. Fenomen bayramda çıktığı Bodrum'da leopar desenli tarzıyla dikkat çekti.