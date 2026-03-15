Sahtekarlar dizisi final yaptı! Sahtekarlar neden bitti?

NOW TV'de yayınlanan ve başrollerini Burak Deniz ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı 'Sahtekarlar' dizisi neden bitti?

Ay Yapım imzalı 'Sahtekarlar' dizisi, NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya başladığı 12 Ekim 2025 tarihinden itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Ancak, yapımcılar ve kanal yönetimi tarafından alınan kararla dizi, 22. bölümüyle final yaptı. Bu final kararı, dizinin sadık izleyici kitlesi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Dizi son dönemde düşen reytingleriyle gündeme geliyordu. Sahtekarlar dizisi reytinglerde isteneni veremeyince kanal dizinin fişini çekti.

Burak Deniz final sonrası 'the end' notuyla dizinin final sahnesini paylaştı. Sosyal medyada seyircilerden kanala ve yapıma ise tepki geldi.