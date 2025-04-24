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"Sakarya depreminde geceliklerle şortlarla kaçanların yüzüne tükürüldü" diyerek yaşadıklarını anlattı: Panik atak hastasıyım

Şarkıcı Ceylan Ertem, İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında kendi deprem deneyimini anlatarak duygularını paylaştı. İstanbul'u terk edip bir köye yerleşen şarkıcı Ceylan Ertem 13 yaşından beri olan hastalığını da açıkladı.

"Sakarya depreminde geceliklerle şortlarla kaçanların yüzüne tükürüldü" diyerek yaşadıklarını anlattı: Panik atak hastasıyım
Kubra Akalın

Deprem korkusu nedeniyle İstanbul'u terk edip, bir köye yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan Ertem zaman zaman deprem konusunda yaşadığı korkuyu da paylaşıyor. 1999 yılındaki depremi Sakarya'da yaşayan Ceylan Ertem, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem sonrası da paylaşım yaptı.

"Kadınların deprem esnasında üzerlerine giyecek bir şey aramaları da politiktir, bu arada" paylaşımına göre Ertem Sakarya'da yaşadığı depreme dair yaşadıklarını anlattı.

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"Sakarya depreminde geceliklerle şortlarla kaçanların yüzüne tükürüldü ‘deprem sizin yüzünüzden oldu’ diye" diyen Ceylan Ertem şunları aktardı:

"Babam bir hafta sonra hasarlı binaya girip üstümüze başımıza bir şeyler almak zorunda kalmıştı. Ancak evden çıkarken gitarımı da almış. Beni çok mutlu edeceğini ve onca korkunçluğun ortasında bana ışık olacağını bildiği için. Sırtımızda gitar görenler ‘millet ölmüş siz eğlence peşinde misiniz’ diyerek de linç etmeye kalkmıştı.

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"13 YAŞINDAN BERİ PANİK ATAK HASTASIYIM"

(Ben 13 yaşlarımdan itibaren Agorafobi ve panik atak hastasıydım). Sonra kamyonun arkasına birkaç örtü serdi, kapısını kapattı, ben içeride ara ara çalıp söylüyordum, zaten sesim dışarıdan duyulmuyordu bile. Benim için çok önemli bir anıdır.

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Her tarafımızdan ağlayanlar, kahrolanlar geçerken, kafamızda helikopterler uçarken, artık şehir ölüm kokarken, yağmaların açlığın susuzluğun çaresizliğin ve kaosun ortasında bana ufacık bir şifa vermiştir babam... Çocuklar ve gençler için atlatılması kolay bir süreç değil deprem ve sonrası. O dönem öğrendiğim çok şey olmuştu ‘insan olmak’la ilgili..."

Mynet'in Sesi
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Ceylan Ertem
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