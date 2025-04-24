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Depreme yayında yakalanan Nur Viral ne yapacağını bilemedi! Ağlamaya başladı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme canlı yayındaki programı sırasında yakalanan Nur Viral ne yapacağını bilemedi. Sunucu gözyaşlarını tutamadı.

Depreme yayında yakalanan Nur Viral ne yapacağını bilemedi! Ağlamaya başladı
Kubra Akalın

İstanbul 23 Nisan'da 6.2 şiddetindeki depremle korku yaşadı. Çevre illerde de hissedilen merkez üssü Silivri olan depremin artçıları gece boyunca sürdü. Vatandaşlar büyük korku yaşadı. İstanbullular geceyi camiler, okullar, parklar ve spor salonlarında geçirdi.

Deprem anını bazı ünlü isimler canlı yayında yakalandı. Bu isimlerden biri Nur Viral'di.

Nur Viral Beyaz TV'deki programı sırasında sarsıntıyı hissetti, "Ay! Deprem mi oldu?" diyerek büyük bir korku yaşadı.

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Gözyaşlarını tutamayan Viral "Hemen kızım geldi aklıma ne yapıyordur diye... Allah zorumuzu koalylaştırsın" dedi.

Viral'in konuğu ise "Haklısınız bayağı bir salladı çünkü" dedi.

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Cüneyt Özdemir de deprem anında canlı yayındaydı. Özdemir de önce sakin olmaya çalışmış ardından sarsıntı devam edince masayı terk etmişti.

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Nur Viral
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